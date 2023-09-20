Ольга Орлова подарила мужу оплаченную поездку в Милан

Телеведущая рассказала на своей странице в социальных сетях о подарке, который она сделала для супруга. Об этом также пишет «Газета.ру» .

Мужу Ольги Орловой несказанно повезло с такой щедрой женой. В свой день рождения мужчина получил от избранницы довольно дорогой подарок – оплаченное путешествие в Милан. Но что не сделаешь в знак крепкой и взаимной любви? Тем более, пара проведет отпуск вместе.

Однако нескольким ранее звезда признавалась своим подписчикам в соцсетях, что «сидит на шее» у мужа, подразумевая под этим разный уровень доходов. Также Орлова не в курсе, сколько зарабатывает супруг Валерий, а он сам не претендует на деньги жены. Видимо, статью расходов, касающуюся поездок, телеведущая решила взять на себя.