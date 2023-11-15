Ольга Орлова рассказала, почему вышла в люди с красными пятнами на лбу

Ранее певица извинилась перед подписчиками за красоту собственной матери. Теперь понятно, от кого звезда унаследовала все самое лучше. А недавно с Ольгой Орловой произошел конфуз, о чем она рассказала фанатам на своей странице в социальных сетях.

Напомним, артистка уже отметила свое 46-летие. Но по ней так и не скажешь, что звезда доживает пятый десяток (даже тогда, когда фанаты видят Орлову в самом естественном макияже или вовсе без него). Недавно артистка вышла на связь с поклонниками и предстала перед ними без прикрас. Однако, на лбу был замечен один изъян – красные пятна, которые сильно бросаются в глаза.

Как оказалось, незадолго до этого исполнительница нанесла на кожу головы ампулы, стимулирующие рост волос, о чем также пишет портал «Дни.ру». Но часть средства стекла на лицо, из-за чего и возникли покраснения. Орлова призналась, что отнеслась к этому с юмором: «Теперь я пойду с красным лицом», – пошутила она в соцсетях.