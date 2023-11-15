Олимпийский чемпион Александр Легков передал дрон участнику СВО из округа Пушкинский

На площади Победы Городского округа Пушкинский состоялась встреча бойца СВО, его родителей и олимпийского чемпиона по лыжному спорту Александра Легкова. Поприветствовать земляка пришли также жители Красноармейска, депутаты городского округа, представители общественности, учителя и журналисты местного ТВ.

Младшему лейтенанту артиллерийских войск Сергею 21 год. Год назад он был призван из Красноармейска в ряды Вооруженных Сил в рамках частичной мобилизации. За столь короткое время успел отличится — получил звание офицера, командует взводом и заслужил медаль за отвагу.

«Я знаю, как спортсмены отстаивали честь Родины на чемпионатах мира и Олимпиадах. Тогда мы были героями для страны. Сейчас герои это вы — те, кто защищает интересы нашей страны на военной службе», — отметил Александр Легков.

Буквально две недели назад спортсмен встретился с родителями офицера и узнал, что его подразделению нужен дрон, который в ходе встречи он и передал бойцу.

«О подвигах своих сын не рассказывает. Сын всегда хотел быть военным. Даже в школе ходил на занятия по военной радиотехнике», — рассказывает мама героя Татьяна.

Отец младшего лейтенанта коротко, но искренне добавляет, что гордится сыном и очень рад его отпуску, который он проводит в родном городе.

В ежегодном обращении к жителям Московской области Андрей Воробьев уделил особое внимание помощи защитникам Родины и их семьям.