Олимпийский чемпион Александр Легков передал дрон участнику СВО из округа Пушкинский
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
На площади Победы Городского округа Пушкинский состоялась встреча бойца СВО, его родителей и олимпийского чемпиона по лыжному спорту Александра Легкова. Поприветствовать земляка пришли также жители Красноармейска, депутаты городского округа, представители общественности, учителя и журналисты местного ТВ.
Младшему лейтенанту артиллерийских войск Сергею 21 год. Год назад он был призван из Красноармейска в ряды Вооруженных Сил в рамках частичной мобилизации. За столь короткое время успел отличится — получил звание офицера, командует взводом и заслужил медаль за отвагу.
«Я знаю, как спортсмены отстаивали честь Родины на чемпионатах мира и Олимпиадах. Тогда мы были героями для страны. Сейчас герои это вы — те, кто защищает интересы нашей страны на военной службе», — отметил Александр Легков.
Буквально две недели назад спортсмен встретился с родителями офицера и узнал, что его подразделению нужен дрон, который в ходе встречи он и передал бойцу.
«О подвигах своих сын не рассказывает. Сын всегда хотел быть военным. Даже в школе ходил на занятия по военной радиотехнике», — рассказывает мама героя Татьяна.
Отец младшего лейтенанта коротко, но искренне добавляет, что гордится сыном и очень рад его отпуску, который он проводит в родном городе.
В ежегодном обращении к жителям Московской области Андрей Воробьев уделил особое внимание помощи защитникам Родины и их семьям.
«Подмосковье — это прежде всего люди. Это предприниматели, волонтеры, ученые, воспитатели, наши строители и правоохранительный блок. И, конечно, сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят. Именно поэтому на основании Указа президента создан Государственный Фонд поддержки участников СВО „Защитники Отечества“. У нас он работает в Красногорске, возглавляет его Ольга Владимировна Ермакова — супруга героя, командира. И кроме этого центра в каждой территории у нас открыты центры поддержки семей военнослужащих», — отметил губернатор.