Олимпийский чемпион Легков стал кандидатом предварительного голосования «Единой России»

Депутат Московской областной Думы, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков вошел в число кандидатов предварительного голосования «Единой России», в случае победы он планирует баллотироваться в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

«Я отстаивал честь страны много лет на соревнованиях самого разного уровня и никогда не боялся трудностей и вызовов. Решение пойти в Госдуму – такой же вызов, который я принимаю и готов работать на результат», – заявил Легков.

По его словам, он ставит перед собой цель повышать качество жизни в Подмосковье. Для этого он считает нужным сделать жилье доступнее для семей, развивать социальную и дорожную инфраструктуру, поддерживать малый бизнес.

Предварительное голосование пройдет в электронном формате с 19 по 25 мая, участниками могут стать все зарегистрированные избиратели региона. Секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов уточнял, что документы на участие в процедуре уже подали более 190 кандидатов. В сентябре в Подмосковье пройдут выборы разных уровней – в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы депутатов.

