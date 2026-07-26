Олимпийскую чемпионку из Украины обвинили в домашнем насилии

Дочь двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Грищук, 23-летняя Скайлер Мари Грейс Грищук, объявила в социальных сетях, что подала заявление о домашнем насилии против своей матери. Девушка утверждает, что на протяжении многих лет подвергалась физическому и эмоциональному насилию, и назвала это решение тяжелым, но необходимым. Об этом пишет Газета.ру .

Скайлер Грищук, родившаяся в США в 2002 году и воспитанная матерью-одиночкой, опубликовала эмоциональное обращение, в котором сообщила о подаче заявления в правоохранительные органы.

«Никогда не представляла, что мне придется поделиться таким сокровенным, ведь я хранила это в тайне так много лет. Но я все же подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери. После фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы», — написала девушка.

Оксана Грищук — уроженка Украины, легенда мирового фигурного катания, двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы в танцах на льду в паре с Евгением Платовым. Представители спортсменки пока не комментируют заявление дочери. Правоохранительные органы не раскрывают информацию о ходе проверки по данному факту.