Оливье возглавляет рейтинг любимых новогодних блюд

39% россиян назвали салат оливье блюдом, без которого невозможно представить новогодний стол, следует из опроса, проведенного Россельхозбанком.

В споре за то, чтобы считаться главным новогодним блюдом россиян, салат с французским названием опередил селедку под шубой – за нее проголосовали 33% респондентов.

14% опрошенных считают, что на новогоднем столе непременно должны быть запеченные мясо или птица, 11% отдают предпочтение бутербродам с рыбой или икрой.

Экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассчитала для портала «Подмосковье сегодня» стоимость приготовленного по традиционному рецепту салата оливье в домашних условиях. По ее оценке, она составила 685 рублей, что более чем на 50% выше, чем годом ранее.