Украина и Россия провели очень тяжелые переговоры между собой. Диалог шел по поводу возвращения жителей Курской области, вывезенных на украинскую территорию. Об этом сообщил ТАСС, он сослался на слова Татьяны Москальковой, уполномоченной по правам человека.

Омбудсмен сообщила, что только ночью вернулась с границы Украины и Белоруссии, где проходил процесс обмена пленными.

«Вчера были очень тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся [удержании] в заложниках жителей Курской области», — указала она.

Тем самым Москалькова подтвердила, что Россия неравнодушна к судьбе россиян, которых вывезли за рубеж.

Ранее сообщалось, что Россия вернула с подконтрольных Киеву территорий 205 своих военнослужащих. Взамен были переданы 205 украинских военных, находившихся в плену в РФ.