Омбудсмен Подмосковья будет сотрудничать с Коломенским институтом

Фото: [ Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и директор Коломенского института (филиала) Московского политехнического университета Наталия Мурзак заключили соглашение о сотрудничестве.

«Мы договорились о взаимодействии в обеспечении и защите прав граждан, а также о взаимодействии в образовательной, просветительской и консультационной деятельности», — рассказала Фаевская.

В рамках сотрудничества стороны будут обмениваться информацией, проводить совместные мероприятия — конференции, семинары, круглые столы и совещания.

Кроме того, запланировано оказание взаимной консультативной помощи и проведение совместных приемов граждан в рамках работы Юридической клиники, которая действует на базе филиала.