Омбудсмен Подмосковья навестила военных в госпитале Подольска
Фото: [Артем Исаев]
Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе Ольга Ермакова посетили военный госпиталь в Подольске. Там восстанавливаются 11 военных из Московской области.
«Мы встретились с ними, чтобы узнать, что их волнует, как мы можем им помочь. Также мы пообщались с ребятами из других регионов. Все с теплотой отзываются о медицинском персонале, благодарят их за заботу», — отметила Фаевская.
В ходе встречи военнослужащие смогли задать свои вопросы, которые в основном касались получения удостоверения ветерана боевых действий, выплат, трудоустройства и юридической помощи. Ермакова добавила, что такие выезды важны, поскольку они помогают узнать, что волнует военных, и работать на опережение.