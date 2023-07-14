Омбудсмен Подмосковья приняла участие в заседании Общественного совета проекта «Женское движение Единой России»

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская приняла участие в первом заседании Общественного совета федерального партийного проекта «Женское движение Единой России».

Ключевое направление проекта — поддержка женщин, чьи мужья или сыновья принимают участие в спецоперации, а также добровольческих объединений и инициатив, предложенных женщинами, и предпринимательниц.

По словам Фаевской, в рамках заседания она предложила создать специальный реабилитационный пансионат для бойцов, где они смогли бы проживать на постоянной основе.