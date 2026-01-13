Омбудсмен в деле: Львова-Белова подключилась к расследованию смерти новорожденных в Новокузнецке

Официальная реакция федерального уровня последовала на трагедию в новокузнецком роддоме. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Мария Львова-Белова прокомментировала массовую гибель новорожденных в больнице № 1 имени Курбатова в Новокузнецке. Соответствующее заявление она разместила в своем Telegram-канале.

Напомним: ранее появилась информация о том, что в новогодние праздники в перинатальном центре города скончались девять младенцев.

В своем сообщении Львова-Белова подробно изложила свои действия по факту инцидента. По ее словам, федеральный омбудсмен уже направила официальные запросы в Минздрав Кемеровской области и в надзорные органы.

«Выясняем информацию о состоянии здоровья рожениц, а также новорожденных, которые сейчас получают медицинскую помощь», — подчеркнула Львова-Белова.

От имени всего аппарата уполномоченного по правам человека она также выразила соболезнования семьям погибших детей.