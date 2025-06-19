Омичей обвинили в организации борделей в «массажным салонах»

Прокуратура Омска передала в суд материалы дела о деятельности преступной группировки, которая под видом легальных массажных салонов организовала бордели, пишет портал «Город 55».

Следствие установило, что с 2019 года девять местных жителей руководили сетью так называемых «массажек», вовлекая в проституцию девушек, которые предоставляли в салонах интимные услуги.

Так, один из организаторов зарегистрировал юридическое лицо, что позволило придать бизнесу вид легальности. Для этого он приобрел и арендовал две нежилых помещения.

Кроме того, в целях прикрытия преступная группа заключала договоры аренды, обеспечивала охрану помещений и устанавливала платежные терминалы для расчетов с клиентами.

Отмечается, что для организации работы «массажных салонов» были привлечены восемь женщин. «Массажистками» работали 11 девушек.

Нелегальным «бизнесменам» предъявлены обвинения по статьям о организации проституции и вовлечении в нее других лиц. Все участники преступной схемы свою вину отрицали.

Ранее сообщалось, что в магазинах Омска проходят «тематические девичники» для взрослых.