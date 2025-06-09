Тематические девичники для взрослых проходят в магазинах Омска

В омских магазинах, в которых предложены интимные товары для взрослых, периодически проводят тематические девичники, сообщил gorod55.ru. Корреспондент редакция лично приняла участие в мероприятии.

По данным корреспондента, на мероприятии сотрудник магазина рассказывает об ассортименте товаров: предназначение, способы применения, особенностях. Журналист отметила, что атмосфера на таких девичниках дружелюбная. Женщины разных возрастов собираются вместе и открыто рассказывают о проблемах интимного характера.

По информации издания, участницы мероприятия признались, что пользуются различными товарами, доступными для совершеннолетних покупателей. Причины разные. Кто-то замужем, но таким способом хочет разнообразить личную жизнь, оставаясь верной супругой. Другие девушки одиноки. Они не хотят вступать в связи с незнакомыми мужчинами из-за боязни заразиться венерическими заболеваниями. Женщины воспитывают детей, работают, живут полноценной жизнью. Они считают, что тему важно обсуждать. По их мнению, не стоит вызывать у женской аудитории чувство стыда.

«Грамотно подобранные товары помогут избавиться от комплексов, „пофиксить“ нюансы, избавиться от неприятных ощущений», — высказала мнение замужняя 28-летняя участница девчиника.

По информации корреспондента, женщин призвали выбирать товары из качественных материалов и не злоупотреблять подобным времяпровождением.

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