ОМОН нагрянул среди ночи на вечеринку в гей-клуб Екатеринбурга

Сотрудники управления МВД РФ по Екатеринбургу с привлечением бойцов ОМОН совершили профилактический рейд в гей-клубе Fame в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.

По информации агентства, правоохранители во главе с замначальника полицейского главка Александром Кашигиным нагрянули в злачное заведение в самый разгар тематической вечеринки. Отмечается, что оперативное мероприятие проводится «по сообщениям неравнодушных граждан».

У посетителей проверяют документы, переписывают данные. В настоящее время увеселительное заведение осматривают кинологи с собаками на предмет наличия наркотических средств, изымается обнаруженная немаркированная алкогольная продукция.

«Это настойки и коктейли. Будут возбуждены два административных производства — по алкоголю и аналогичным нарушениям с табаком», — рассказал координатор движения «Народный контроль», член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

Он подчеркнул, что проводимый в гей-клубе оперативниками рейд никак не связан с недавним решением Верховного суда России о признании ЛГБТ экстремистским движением.