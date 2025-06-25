ОМОН накрыл тайный бойцовский клуб в заброшенных «Крестах» в Петербурге

В Санкт-Петербурге специальные подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) ОМОН ворвались в здание бывшего следственного изолятора (СИЗО) «Кресты», расположенного на Арсенальной набережной, где прервали нелегальный бойцовский турнир. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел после того, когда правоохранителям поступила информация о незаконном бойцовском клубе, организованном внутри заброшенного комплекса.

Когда полиция прибыла на место, то обнаружила на территории бывшей тюрьмы октагон и участников соревнований, ожидавших своей очереди на кулачный бой.

В результате проведения оперативных мероприятий турнир был остановлен. У организаторов запросили документы. Полиции они объяснили, что проведение соревнований было согласовано с местной федерацией бокса.

Ранее сообщалось, что ФСБ провела рейды по подпольным табачным цехам Кубани и изъяла продукцию на 1 млрд рублей.