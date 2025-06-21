ФСБ провела рейды по подпольным табачным цехам Кубани и изъяла продукции на 1 млрд рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими пресекли незаконную деятельность ряда табачных цехов в Краснодарском крае, при этом было изъято продукции более чем 1 млрд рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от регионального управления ФСБ. По ней на Кубани была проделана серьезная работа по борьбе с нелегальным производством табачной продукции.

«Пресечена деятельность крупных производств полного цикла по, располагавшихся в городе Краснодаре, станицах Васюринской Динского района и Роговской Тимашевского района», — указали журналистам.

У подпольных производителей было изъято около 3 млн пачек сигарет и десятки тысяч тонн табака. В качестве всего изъятого есть очень серьезные сомнения. Незаконные цеха вели свою работу на протяжении двух лет. При обысках обнаружено незаконно изготовленной продукции более чем на 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что при участии оперативников МВД на Кубани были задержаны три человека, которые пытались совершить поджог релейного шкафа на железной дороге. Все они в возрасте 24-25 лет. Двое из них ранее имели проблемы с законом. Злоумышленники признались, что, получив в мессенджере предложение о незаконном заработке от анонимного отправителя, они согласились совершить противоправные действия за финансовое вознаграждение.