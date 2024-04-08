Омск, Ишим, Курган: в какие города России придет «оренбургский потоп»

Тысячи человек находятся в центрах временного размещения, более 10 тысяч домов и свыше 18 тысяч участков Орска и близких поселений оказались затоплены. Как сообщает KP.RU , подтопления и затопления возможны и в других городах. Об этом предупреждают региональные МЧС.

Паводки начались в ряде регионов России. Самый жесткий потоп зафиксирован в Оренбургской области, в районе Орска и Илекского. Наблюдают притоки воды в Самарской и Курганской областях, а также Алтайском крае. При этом спасатели предупреждают и жителей других регионов и городов о возможных паводках или их усилении. Река Урал сейчас топит Орск, подходит к Оренбургу и рискует достичь поселения Курганской области. Там уже ввели режим ЧС.

Обычно о паводках МЧС предупреждает заранее. Прогнозы составлены до дня. Например, ожидают подтоплений в Кургане (13 апреля), Ишиме (18 апреля) и Омске (22 апреля).

«Еще до конца 2021 года все регионы должны были установить зоны затоплений и включить их в документы территориального планировании. Это нужно было сделать, чтобы на затапливаемых землях больше не возводилось никаких зданий», — отметил председатель комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

При этом за последние три года было построено 116 километров дамб. От практики такого строительства хотят отойти, запретив строить и расширять поселения и города в зонах постоянного затопления. Пока этому плану последовали 60 российских регионов.

Напомним, что паводки продолжаются в Оренбуржье с 5 апреля после прорыва дамбы. Она сдерживала реку Урал, а теперь она разлилась по обширной территории, отправляя дома под воду. Какие-то строения были подтоплены, но есть и те, которые практически полностью погрузились в стихию.

Ранее сообщалось, что 8 апреля уровень реки Урал в Орске впервые упал со дня начала паводка.