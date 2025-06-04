Омск накрыл масштабный блэкаут
Жители Омска остались без света
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Город Омск накрыл масштабный блэкаут. Жители вынуждены сидеть без электричества.
Авария произошла из-за резкого перепада напряжения, из-за чего из строя был выведен разрядник 110 кВ на ТЭЦ-5, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Запущены резервные схемы.
Энергетики установят причину скачка напряжения и усилят систему защиты станции, чтобы не допустить повторного инцидента.
Отмечается, что серьезных технологических последствий и пострадавших нет.
Ранее сообщалось о том, что в Пушкино внедряют инновационную подсветку пешеходных переходов.