Омск накрыл масштабный блэкаут

Авария произошла из-за резкого перепада напряжения, из-за чего из строя был выведен разрядник 110 кВ на ТЭЦ-5, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Запущены резервные схемы.

Энергетики установят причину скачка напряжения и усилят систему защиты станции, чтобы не допустить повторного инцидента.

Отмечается, что серьезных технологических последствий и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о том, что в Пушкино внедряют инновационную подсветку пешеходных переходов.