Омских школьников из семей СВО оставили без обедов

В Омске выявлен факт отказа в предоставлении бесплатного школьного питания детям из семей участников специальной военной операции. Об этом сообщает Лента.ру.

Проверка показала, что департамент образования города не включил таких школьников в перечень льготных категорий. В результате дети военнослужащих не получали бесплатные обеды, предусмотренные действующим законодательством.

Надзорное ведомство указало, что решение муниципальных чиновников противоречит установленным нормам социальной поддержки семей военнослужащих. После выявления нарушений прокуратура обратилась в суд. Суд удовлетворил исковые требования. Омский департамент образования обязан обеспечить детям участников СВО бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях.

Прокуратура также напомнила, что аналогичные меры реагирования ранее применялись и в других регионах. В частности, в ЯНАО с помощью надзорных органов была восстановлена выплата компенсации матери военнослужащего, не вернувшегося из зоны СВО, после первоначального отказа из-за отсутствия части документов.

