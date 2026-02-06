«Он абсолютно прав». Песков поддержал идею Цискаридзе о введении дресс-кода в театрах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал мнение ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе о важности уместного внешнего вида зрителей в театре.

Комментируя идею артиста о возможном регулировании этого вопроса, Песков согласился с его обеспокоенностью, однако предложил иной подход к решению проблемы.

«Он абсолютно прав», — заявил Песков, после чего изложил свою точку зрения.

По его словам, путь административного регулирования не является оптимальным.

«Но насаждать культуру, я считаю, неправильно, ее нужно развивать, нужно делать так, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр», — подчеркнул представитель Кремля.

