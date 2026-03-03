«Он был человеком редкой доброты». Трехкратный чемпион России Александр Чепиков погиб в зоне СВО

Трагическую новость сообщили в официальном телеграм-канале Брянского государственного училища олимпийского резерва, выпускником которого является спортсмен.

«Александр Чепиков вдохновил многих ребят на спортивные свершения и остался в их сердцах как человек редкой доброты. Сегодня он — Герой Отечества, чей подвиг бессмертен. Его вклад в развитие спорта и его мужество никогда не будут забыты», — отметили в училище.

За свою карьеру атлет трижды становился чемпионом России (две бронзы и серебро), брал золото на первенстве страны среди юниоров и серебро на молодежном первенстве Европы. На сегодняшний день он официально является самым сильным тяжелоатлетом в истории Брянской области.

