«Он был ключевым свидетелем»: экс-лидер ОПГ Ведерников пропал в зоне спецоперации

Бывший лидер организованной преступной группировки (ОПГ) «Меценатовские» Дмитрий Ведерников мог быть убит в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Так его исчезновение в интервью «Ленте.ру» объяснила его супруга и адвокат Евгения Голец.

По ее версии, исчезновение Ведерникова связано с тем, что он являлся ключевым свидетелем в серьезном деле.

«В настоящее время идет судебный процесс над обвиняемыми в непосредственных поборах и теми, кто обнулял ребят, но из высшего командования никто не привлечен к ответственности. Знаю, что все, кому что-то было об этом известно, на сегодня "двухсотые"», — рассказала Голец.

Она отметила, что Ведерников и его сослуживец, известный под позывным Пуля, были единственными, кто располагал определенной информацией.

Трагическая гибель Пули во время выполнения боевой задачи и последующее исчезновение самого Ведерникова адвокат считает звеньями одной цепи.

В то же время официальное следствие придерживается иной версии. В отношении Ведерникова возбуждено уголовное дело по статье о самовольном оставлении части.

По информации правоохранительных органов, он покинул расположение своей воинской части в тыловом районе ЛНР в августе и не вернулся.

Главный редактор газеты «Вечорка» Владимир Праницкий-Кантемир ранее высказал мнение, что Ведерников своей службой искупил вину и «смыл кровь». Он предположил, что версия о побеге может намеренно продвигаться заинтересованными лицами.

Ведерникова в 2015 году осудили на 22 года по делу о руководстве боевой группой в составе преступного сообщества. В 2024 году он был освобожден из колонии и отправился на СВО в качестве добровольца.

Ранее судмедэксперт Александр Аулов заявил, что тела Усольцевых могут найти весной, когда сойдет снег.