Снег скрыл все следы: поиски семьи Усольцевых могут возобновить только весной

Судмедэксперт Аулов: тела Усольцевых могут найти весной, когда сойдет снег
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Судмедэксперт Александр Аулов перечислил три основных версии, объясняющих исчезновение тел семьи Усольцевых в Красноярском крае. В интервью aif.ru отметил, что тела супругов и их пятилетней дочери могли полностью быть скрыты под слоем снега.
По словам Аулова, в таком случае их обнаружение станет возможным только с наступлением весеннего периода, когда начнется активное таяние снежного покрова.
«Второй вариант — если их не засыпало снегом, то животные могут обглодать до костей. Тогда определить, чьи это останки, можно будет только по ДНК-исследованию», — отметил судмедэксперт.
Третий рассматриваемый сценарий заключается в том, что все члены семьи остались живы и самостоятельно покинули место проведения поисков.
Напомним, супруги Усольцевы, их дочь и собака пропали при загадочных обстоятельствах в конце сентября. Семья отправилась в однодневный пеший поход к горе Буратинка, расположенной на территории Красноярского края. Несмотря на интенсивные поиски, продолжающиеся более месяца, какие-либо следы пропавших россиян обнаружить не удалось.
Ранее Следственный комитет России (СКР) назначил ДНК-тесты по уголовному делу об исчезновении семьи Усольцевых.