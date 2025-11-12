Снег скрыл все следы: поиски семьи Усольцевых могут возобновить только весной

Судмедэксперт Александр Аулов перечислил три основных версии, объясняющих исчезновение тел семьи Усольцевых в Красноярском крае. В интервью aif.ru отметил , что тела супругов и их пятилетней дочери могли полностью быть скрыты под слоем снега.

По словам Аулова, в таком случае их обнаружение станет возможным только с наступлением весеннего периода, когда начнется активное таяние снежного покрова.

«Второй вариант — если их не засыпало снегом, то животные могут обглодать до костей. Тогда определить, чьи это останки, можно будет только по ДНК-исследованию», — отметил судмедэксперт.

Третий рассматриваемый сценарий заключается в том, что все члены семьи остались живы и самостоятельно покинули место проведения поисков.

Напомним, супруги Усольцевы, их дочь и собака пропали при загадочных обстоятельствах в конце сентября. Семья отправилась в однодневный пеший поход к горе Буратинка, расположенной на территории Красноярского края. Несмотря на интенсивные поиски, продолжающиеся более месяца, какие-либо следы пропавших россиян обнаружить не удалось.

Ранее Следственный комитет России (СКР) назначил ДНК-тесты по уголовному делу об исчезновении семьи Усольцевых.