«Он должен был исчезнуть»: в Сети заговорили о выжившем Пригожине
В информационном пространстве вновь обострились дискуссии вокруг гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
После авиакатастрофы под Тверью в августе 2023 года в Сети стали массово появляться сообщения о том, что бизнесмен мог выжить.
Новый виток слухов и легенд вокруг личности Пригожина начал активно распространяться в российских телеграм-каналах, а также в публикациях крупных СМИ, включая телеканал «Царьград» и «Блокнот».
Как сообщили указанные источники, накануне в Венесуэлу вылетел частный самолет, который ранее связывали с «Вагнером». Все это происходит на фоне обострения отношений с США.
Одновременно с этим в социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждают авторы публикаций, запечатлен Пригожин в одной из африканских стран.
Еще одним аргументом в пользу теории заговора стала опубликованная рядом телеграм-каналов зарплатная ведомость, где якобы фигурируют выплаты на счет Пригожина уже после даты его официальной гибели.
На этом фоне возникла версия о том, что Пригожин мог стать военным советником президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ранее он неоднократно обращался за военной поддержкой к странам-союзникам, включая Россию.
В то же время такие издания отмечают, что никаких реальных доказательств выживания Пригожина нет.
