Полпред Путина дал бой ВСУ под Угледаром: Трутнев попал под обстрел и ответил из снайперской винтовки

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев принял участие в специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на военного корреспондента Семена Пегова сообщила «Лента.ру».

По его словам, Трутнев оказался в районе боестолкновения под Угледаром и принял участие в отражении атаки ВСУ.

Все произошло во время одной из рабочих поездок полпреда в зону проведения СВО. При попадании под обстрел Трутнев использовал снайперскую винтовку для ведения огня по противнику.

Военкор показал высокопоставленному чиновнику видеозапись с местом, где тот находился во время обстрела, и Трутнев подтвердил факт своего участия в этом сражении.

Сам полпред отметил, что не стремится к демонстрации своего участия в спецоперации. Он подчеркнул, что не испытывал страха за свою жизнь во время того боя.

После произошедшего Трутнев отправил в зону боевых действий беспилотник, с помощью которого впоследствии была уничтожена бронемашина противника, обстреливавшая его позицию.

