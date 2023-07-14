«Они говорят о победе»: ясновидящая объяснила нашествие слизней в Подмосковье

Жители подмосковного села Жаворонки обеспокоены пугающим нашествием крупных слизней. По словам очевидцев, они заполонили улицы. Люди находят слизняков буквально на каждом шагу. Таких же встречали и в других местах в регионе.

Ясновидящая Инна Мишина рассказала, что в эзотерическом контексте на нашествие слизней можно посмотреть с разных точек зрения. Одна из возможных интерпретаций может быть связана с символикой и энергетикой слизней.

«Во многих культурах слизни ассоциируются с влажностью, водой и женской энергией. Возможно, данное нашествие можно рассмотреть, как приближение силы женского начала и эмоциональной интуиции», — пояснила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также экстрасенс отметила, что слизни, движущиеся вместе, могут символизировать коллективную энергию, объединение для принятия важных решений или восстановления равновесия.

«Можно рассмотреть это явление как знак, призыв обратить внимание на баланс внутреннего мира и поиск гармонии с собой и окружающей средой. Возможно, это напоминание о том, что необходимо ценить важность эмоций и интуиции», — пояснила ясновидящая.

Провидица подчеркнула, что нашествие слизней может ознаменовать окончание конфликтов, символизировать примирение. Возможно, будет вынесено важное решение.

«Слизни — это энергия добра, очищения, сплочения. Они не говорят о чем-то плохом. Они говорят о правом деле, о победе. Слизни — это сплочение. Природа сама говорит, что скоро наступит мир, безопасность, благополучие. Я это все-таки связываю с политической ситуацией», — заключила Мишина.

Ранее ясновидящая рассказала, опасно ли снимать сериал о крушении батискафа «Титан».