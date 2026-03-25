Он объехал 193 страны, а переехал в одну: история мужчины, который влюбился в Бразилию с высоты птичьего полета

Американец Рэнди Рэмблин поставил перед собой амбициозную задачу — побывать во всех государствах планеты. В 2023 году он закрыл этот список, ступив на землю Туркменистана. К тому моменту в его личном рейтинге фаворитов значились Швейцария, Джибути, Бруней и Армения. Но настоящая любовь настигла его позже — и совершенно случайно, передает express.co.uk .

Как случайная пересадка изменила жизнь

Все решила обычная авиационная стыковка. Пролетая над бразильским городом Ресифи, Рэнди выглянул в иллюминатор и увидел линию пастельных небоскребов, уходящих к океану. Пейзаж, напомнивший ему Майами-Бич, произвел настолько сильное впечатление, что путешественник тут же начал планировать следующий отпуск именно сюда.

Когда визит в Ресифи состоялся, американец не только исследовал город, но и практически сразу нашел себе жилье. Вернувшись в родной Сан-Диего, он без долгих раздумий уволился с работы и объявил о переезде в Бразилию.

Почему выбор пал на Бразилию

Рэнди признается, что из всех стран, где он побывал, именно эта заставила его сердце биться чаще. Решение далось ему на удивление легко — интуитивно и мгновенно. Он называет переезд одним из самых волнующих событий в своей жизни и подчеркивает: Бразилия оказалась единственным местом, ради которого он был готов расстаться с привычным укладом и карьерой.

Сейчас бывший «гражданин мира» обосновался в Ресифи и ни разу не пожалел о своем выборе. Его история — напоминание о том, что иногда, чтобы найти дом, нужно сначала объехать весь свет.