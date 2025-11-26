«Он обещал исправить оценки, а взамен требовал молчания». 56 школьниц стали жертвами домогательств преподавателя в Индии

В Индии преподаватель одной из школ обвиняется в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним ученицам, число которых, по данным издания Bhaksar English, достигло 56 человек. Чудовищное преступление было раскрыто только после того, как одна из школьниц нашла в себе смелость направить официальную жалобу в управление образования.

Расследование показало, что учитель использовал своё служебное положение: он приглашал девочек из классов с 6 по 12 в кабинет информатики, обещая помочь с улучшением академических результатов, а затем совершал в их отношении непристойные действия.

Параллельно выяснилась ещё одна отвратительная деталь: в сговоре с директором школы, обвиняемый вымогал у учащихся логины и пароли от их профилей в соцсетях. Владея этой конфиденциальной информацией, педагоги позволяли себе ночные звонки с требованиями общения.

Потерпевшие признались следователям, что годами хранили молчание из-за страха перед авторитетом и давлением со стороны наставников. Взрыв родительского гнева привёл к незамедлительным последствиям: оба фигуранта были уволены, а также подверглись физической расправе со стороны местных жителей. В настоящее время по данному делу ведётся тщательное досудебное производство.

