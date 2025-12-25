«Он очень расстроится». Что Трамп рассказал девочке о Санта-Клаусе

Президент США Дональд Трамп принял участие в традиционной предрождественской акции, пообщавшись с маленькими американцами, которые звонили на «горячую линию» для отслеживания полета Санта-Клауса.

Видео с фрагментами разговоров размещено на официальном YouTube-канале Белого дома.

Так, восьмилетняя девочка задала животрепещущий вопрос: будет ли Санта недоволен, если забыть оставить для него праздничное печенье? Ответ лидера был проникнут пониманием характера рождественского гостя:

«Я думаю, он не рассердится, но очень расстроится. Санта пухленький, как херувимчик, и ему нравится печенье», — пояснил Трамп.

До этого, комментируя это событие, президент отметил, что с удовольствием посвятил бы общению с детьми весь день, однако его планам помешала необходимость сосредоточиться на внешнеполитической повестке, включая вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине.

Ранее сообщалось о том, что Трамп поручил военным отслеживать перемещения Санта-Клауса.