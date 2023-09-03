«Он отличный психолог»: выяснилось, кого Евгений Пригожин не брал ЧВК «Вагнер»

Гибель Евгения Пригожина стала для бойцов ЧВК «Вагнер» личной трагедией. Многие отмечают, что «дядя Женя» дал им путевку в жизнь, и именно благодаря ему они стали из изгоев общества героями.

Никита Костин (имя изменено), как и многие «оркестранты», попал на передовую из тюрьмы. Он вспоминает, как Пригожин приехал к ним в колонию и предложил заключенным выбрать иной путь.

«Он отличный человек, объясняет все доступно и ясно. Нас всех, кто желает, собрали, и мы послушали речь Евгения. Он честно сказал, что это опасно: «Парни, я не буду ничего скрывать, вернется только каждый десятый». Уже потом решившихся собирали в другом месте и беседовали по отдельности», — замечает Костин.

Оглядываясь назад, Никита с гордостью признает, что его и других ребят признали лучшими. Из его сослуживцев вернулись больше 50% бойцов. Но первоначально некоторым отказывали, ведь отбор был строгий. Например, на фронт не брали тех, у кого много детей, продолжает боец.

«Я лично разговаривал с Евгением Викторовичем, он поинтересовался, что именно меня побудило на этот шаг. Я сказал, что мне надоело сидеть в тюрьме, я хочу изменить свою жизнь. Он ответил: «Значит, ты ее изменишь», — вспоминает «музыкант» в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пригожин находил подход к каждому и знал, о чем спрашивать. Он умел отбирать бойцов среди тех, кто желает, но на самом деле не сможет принести пользу.

«Евгений был отличным психологом и специалистом. Он просто сам прошел через все это и подбирал бойцов так, как к себе в охрану. Я благодарен судьбе, что у познакомился с ним, и что он дал мне пройти эту школу жизни», — резюмирует наш собеседник.

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