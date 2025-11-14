«Он пошел в школу, потом не отвечал на звонки». Отец задержанного за поджог в «Авиапарке» обращался в полицию

Накануне происшествия в московском торговом центре «Авиапарк» отец подростка, которого подозревают в организации поджога, официально заявил в полицию о его пропаже. Соответствующее обращение было оформлено 14 ноября, о чем мужчина сообщил «Известиям».

По словам родителя, связь с сыном прервалась: подросток перестал отвечать на телефонные звонки, а в социальных сетях и мессенджерах его общение свелось к односложным репликам. Позже отец получил от друзей сына тревожную информацию о том, что его сын уехал на незнакомой машине. Тогда он обратился в правоохранительные органы.

«Он пошел в школу, потом не отвечал на звонки. В мессенджерах только были однозначные ответы. Потом выяснил через друзей, что он в какой-то машине куда-то едет. Он очень часто сидел в Telegram», — привело издание слова отца несовершеннолетнего.

При этом мужчина отметил, что никаких тревожных сигналов, которые могли бы указать на готовящееся противоправное деяние, он не заметил. По его мнению, у сына не было видимых предпосылок к совершению преступления подобной тяжести.

Напомним, 13 ноября подросток пронес на сеанс в кинотеатр канистру с горючим, после чего устроил возгорание. Благодаря оперативным действиям персонала и службы безопасности трагедии удалось избежать — среди зрителей и работников заведения пострадавших нет.

Личность юного злоумышленника была быстро установлена, и в настоящее время по данному инциденту проводятся все необходимые процессуальные мероприятия. В ходе следствия выяснилась тревожная деталь: подросток совершил поджог, следуя прямым указаниям анонимных кураторов, действовавших через интернет. Правоохранительные органы теперь работают не только по факту поджога, но и по линии выявления организаторов этого опасного деяния.

Ранее сообщалось о том, что подростку-поджигателю в «Авиапарке» грозит до 5 лет лишения свободы.