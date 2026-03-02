«Он позвонил именно мне»: откровения Ксении Собчак после трагедии с экс-возлюбленным Джабраиловым

Журналистка Ксения Собчак нарушила молчание после трагической гибели бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова. В своем телеграм-канале она поделилась сокровенными воспоминаниями о человеке, с которым ее связывал бурный роман на заре ее столичной жизни.

Для 19-летней Ксении, только переехавшей в Москву, Джабраилов стал настоящим воплощением новой реальности. В ее глазах он был не просто ухажером, а символом эпохи.

«Когда я приехала в Москву, Умар в кепке „Миллионер“ в самом модном тогда ресторане „Сан-Мишель“ являл для меня всю московскую жизнь здесь, сейчас и сразу. Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты», — написала Собчак.

Журналистка вспоминает то время как период «фантастической влюбленности», наполненной небывалыми впечатлениями: первыми перелетами на частном самолете, встречами с мировыми знаменитостями. Она также отметила, что именно Джабраилов открыл ей мир высокой моды, познакомив с брендами Margiela и Helmut Lang, когда все вокруг грезили только Chanel.

Особенно тронула подписчиков история о том, что спустя много лет, когда у бизнесмена начались серьезные проблемы с наркотиками, он позвонил именно ей.

«Спустя много лет, когда у него были проблемы с наркотиками, Умар позвонил именно мне и попросил о помощи — дать интервью, психологически высказаться и, как он сказал, дать самому себе публичное обещание. Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром», — поделилась телеведущая.

Она охарактеризовала Джабраилова как человека сложного, мечущегося, но безусловно талантливого и доброго. В финале своего поста Ксения с горечью отметила, что приходит возраст, когда уходят люди твоего поколения — знакомые, друзья и бывшие.

Напомним, бизнесмен был найден в тяжелом состоянии в одной из московских гостиниц в ночь на 2 марта. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением черепа, однако спасти не смогли. На месте происшествия был обнаружен пистолет.