«Он просто не успел набрать высоту». Самолет Challenger 650 в США потерпел крушение из-за снежного шторма

При попытке взлета в условиях экстремальной непогоды в международном аэропорту Бангор (штат Мэн, США) потерпел крушение частный реактивный самолет Bombardier Challenger 650. На его борту находились восемь человек, сообщает CNN .

Инцидент произошел на фоне масштабного зимнего шторма, обрушившегося на северо-восточные штаты. По данным метеорологов, в Мэне температура упала до отрицательных значений, а интенсивный снегопад и шквалистый ветер практически свели видимость к нулю, создав критически сложные условия для полетов.

Как заявили официальные представители аэропорта, сигнал о катастрофе был получен службами экстренного реагирования в 19:45 по местному времени (03:45 мск). После происшествия воздушная гавань была полностью закрыта для всех прибывающих и вылетающих рейсов. На месте работают спасательные команды, обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что упавший в Уводьское водохранилище самолет обнаружен на глубине 5 метров.