«Он просто не успел набрать высоту». Самолет Challenger 650 в США потерпел крушение из-за снежного шторма
В США самолет Bombardier не смог взлететь в условиях снежного апокалипсиса
При попытке взлета в условиях экстремальной непогоды в международном аэропорту Бангор (штат Мэн, США) потерпел крушение частный реактивный самолет Bombardier Challenger 650. На его борту находились восемь человек, сообщает CNN.
Инцидент произошел на фоне масштабного зимнего шторма, обрушившегося на северо-восточные штаты. По данным метеорологов, в Мэне температура упала до отрицательных значений, а интенсивный снегопад и шквалистый ветер практически свели видимость к нулю, создав критически сложные условия для полетов.
Как заявили официальные представители аэропорта, сигнал о катастрофе был получен службами экстренного реагирования в 19:45 по местному времени (03:45 мск). После происшествия воздушная гавань была полностью закрыта для всех прибывающих и вылетающих рейсов. На месте работают спасательные команды, обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.
