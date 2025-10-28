«Он схватился за дверь!»: пьяный мужчина протащил полицейского на машине по «встречке»

Житель Белоярска из Приуральского района ЯНАО приговорен к четырем годам колонии общего режима за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Суд установил, что в августе 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, совершил опасное правонарушение. Когда участковый уполномоченный попытался остановить транспортное средство, схватившись за дверь, водитель не подчинился требованию и продолжил движение.

В соответствии с материалами дела, злоумышленник выехал на полосу встречного движения, где в этот момент находились другие автомобили, создав реальную угрозу жизни и здоровью полицейского. В результате инцидента представитель власти получил телесные повреждения.

Лабытнангский городской суд квалифицировал действия водителя по части 2 статьи 318 УК РФ как применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Помимо лишения свободы, суд назначил дополнительные санкции: осужденному запрещено работать в сфере, связанной с управлением транспортом, в течение двух лет, а его автомобиль конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу 28 октября, о чем официально сообщила прокуратура ЯНАО.

