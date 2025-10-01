Следователи Омска начали дело после инцидента с автобусом и ребенком

В Омске начато уголовное расследование в связи с инцидентом, когда водитель автобуса защемил ногу ребенка дверью и протащил его по дороге. Информацию об этом предоставили в областном управлении Следственного комитета РФ.

Расследование ведется по статье 238 УК РФ, касающейся предоставления услуг перевозки, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе следствия будут установлены все детали случившегося и причины, приведшие к травме ребенка.

Вечером 22 сентября водитель автобуса маршрута № 33, отправляясь от остановки «Рабиновича», не обратил внимания на пятилетнего мальчика, который собирался войти в салон.

Закрыв двери, водитель начал движение, несмотря на то, что нога ребенка оказалась зажата. Мальчик, чтобы не упасть, был вынужден прыгать на одной ноге. Когда автобус ускорился, ребенок потерял равновесие и упал на асфальт, где его протащило несколько метров.

