Он упал лицом в воду и очнулся через пять часов: история американца, пережившего восьмиметровый полет в ущелье

В Австралии турист из США сломал позвоночник во время похода и чудом выжил. Об этом пишет газета Daily Mail. Инцидент произошел в июле 2025 года, но подробности стали известны только спустя год. Пострадавший, офицер полиции штата Алабама Антонио Фаннинг, рассказал о случившемся в интервью телеканалу 7News.

По его словам, он отправился в поход в ущелье Жоффре на западе Австралии в составе группы и упал с высоты восьми метров. Во время падения он несколько раз ударился о выступы, приземлился лицом вниз и тут же потерял сознание в воде. На помощь ему пришли четверо путешественников, ставших свидетелями инцидента. Они вытащили туриста и оказывали ему первую помощь в течение пяти часов. Выяснилось, что пострадавший получил перелом позвоночника и кисти.