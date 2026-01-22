«Он услышал крики». Бэррон Трамп спас женщину от избиения в Лондоне

В Лондоне произошел инцидент, в котором ключевую роль сыграл Бэррон Трамп, младший сын президента США Дональда Трампа. Согласно публикации в издании Metro, его своевременные действия помогли спасти женщину от избиения.

ЧП случилось в январе 2025 года. Как пояснила позднее сама пострадавшая, в момент нападения она как раз находилась на видеосвязи (Face Time) с Бэрроном. Ее бывший парень, 22-летний Матвей Румянцев, начал избивать ее, движимый ревностью к дружескому общению с сыном американского политика. Услышав шум и крики, Трамп-младший мгновенно отреагировал и набрал номер экстренных служб 911.

В своем обращении к диспетчеру он четко изложил суть происходящего: «Мне только что позвонила моя подруга. Ее избивают».

Женщина, чья жизнь и здоровье оказались под угрозой, позже высоко оценила этот поступок, заявив, что вмешательство Бэррона Трампа восприняла как неожиданную помощь в критический момент. В ее собственных словах, это «было как знак Божий в тот момент».

