«Он уже достаточно близок»: новый циклон принесет в Москву и Подмосковье снег и ветер

Совсем недавно Москва и Подмосковье подверглись серьезному снегопаду и метели, которые хоть и не парализовали столицу, но доставили массу неудобств местным жителям.

В скором времени аналогичная ситуация может повториться, сообщила нам главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Погода сохраняет зимний характер, мы находимся под влиянием серии циклонов. Они идут с юго-запада, обладают определенной степенью активности — включают в свою циркуляцию контрастные воздушные массы и влагу Средиземного и Черного морей. Поэтому и осадки интенсивные», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В тылу упомянутых циклонов, добавила она, находится воздух, сформировавшийся в Арктике, из-за чего температурный фон остается невысоким.

«В ближайшие дни ожидаем приближение очередного циклона, причем он уже достаточно близок. Сейчас он над западом и центром Украины, над юго-востоком Белоруссии, но уже оказывает влияние на ЦФО РФ. В его передней части имеются барические градиенты, что как раз является причиной усиления ветра», — отметила специалист.

Уже сегодня, 29 ноября, предупредила метеоролог, ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, а местами порывы до 17 метров в секунду. Снег от небольшого до умеренного, в некоторых районах возможна метель. Температура опустится до показателей от -6 до -1 градуса.

«Наибольшее влияние циклона проявится 30 ноября, начиная с ночи. Местами будет сильный снег, по интенсивности может доходить до метели. Прогнозируется также юго-восточный ветер, скорость — 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Ждем, что на дорогах будет более сложная ситуация — гололедица, снежные наносы. В дальнейшем, по мере продвижения циклона на северо-запад, ветер будет постепенно утихать, но к нам проникнет более холодный воздух», — заключила Макарова.

Ранее мы сообщали, как жители разных регионов РФ справляются с последствиями шторма.