«Он уже раздал более 3 миллиардов подарков». Волшебные сани Санта-Клауса замечены радарами над Москвой и Сибирью
Свыше 3 миллиардов подарков доставлено: маршрут рождественского волшебства проле
Фото: [istockphoto.com/Nastco]
В предрождественскую ночь североамериканские системы воздушно-космического контроля зафиксировали необычный воздушный объект.
Согласно данным Объединенного командования ПВО Северной Америки (NORAD), уже многие десятилетия отслеживающего полет Санта-Клауса, его упряжка с оленями была замечена над обширными территориями России.
Радарные данные показали, что волшебные сани пролетели над Чукоткой, Дальним Востоком, Сибирью, Уралом, Поволжьем, а также над столичным регионом. Помимо России, траектория полета пролегала над странами Азии, Ближнего Востока и Африки.
По последней информации на 23:25 по московскому времени, рождественский путешественник находился в небе над Замбией, продолжив свой путь на восток. К этому моменту, как сообщает NORAD, Санта-Клаус успел доставить детям по всему миру уже более трех миллиардов подарков.
Традиционная онлайн-трансляция полета, доступная на официальном сайте командования, началась 24 декабря в полдень по московскому времени.
Ранее сообщалось о том, что волшебные сани Санта-Клауса с упряжкой оленей совершили вылет с Северного полюса.