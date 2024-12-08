Стоило выйти на телевидении в США интервью главы российского МИД Сергея Лаврова с популярным местным репортером Такером Карлсоном, как американские домохозяйки на чем свет стоит стали обсуждать внешность и брутальность министра в соцсетях и пабликах. Судя по комментариям, политик буквально покорил сердца женщин из Соединенных Штатов.

Большинство американок, помимо внешности, обратили внимание на голос Лаврова, который, по их мнению, «пробирает до мурашек». Женщины в США также посетовали, что, к сожалению, американские политики не могут выглядеть как российский дипломат.

Одна из посмотревших интервью главы МИД России Такеру Карлсону американок назвала Лаврова «LOVErov», сыронизировав, что на фоне россиянина глава Госдепа Энтони Блинкен выглядит неполноценным. Другая решила взять быка за рога и спросила в лоб: «Он женат?».

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СЕРГЕЙ…!!! А пока господин Лавров покорил сердца американских женщин. Думаю, мне нужна новая футболка», — отметила другая пользовательница @euroboma в соцсети X (бывший Twitter), пожалев майку с изображением российского министра.

«Блестящее интервью, Лавров, как всегда блестящий государственный деятель», — подчеркнула пользовательница @margaretcheal1.

А пользователь с ником @Primula23244795 и вовсе была максимально лаконична в своем пиетете к главе МИД РФ, назвав его «Великий Лавров!».

Ранее об интервью Лаврова высказался известный телеведущий Познер. Он назвал его хорошим знаком и неким показателем. Министры, тем более главы такого ведомства, преследуют определенные цели, когда общаются со СМИ. Поэтому у Лаврова при его выступлении есть далеко идущие цели.