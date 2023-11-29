«Она будет страдать»: таролог увидела незавидное будущее Закировой в США

Певицу Наргиз Закирову заподозрили в финансировании ВСУ. В Генпрокуратуру РФ с требованием проверить артистку обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщает Mash .

По словам Бородина, Закирова в соцсетях активно дискредитирует россиян, находясь в Америке, куда перебралась с начала СВО. При этом отмечается, что певица ранее пыталась возобновить концертную деятельность в России, но ее депортировали в Узбекистан. С тех пор доходы звезды сильно упали, а за издевательские видео ее могут еще и признать иноагентом.

Таролог Наталья Попова рассказала, сможет ли скандальная певица когда-нибудь вернуться в Россию. По ее словам, это случится, но через 5 долгих лет.

«До этого момента у нее практически не будет концертов, доходы упадут еще сильнее. Ей надолго в Россию будет закрыт доступ, от этого она будет страдать. Может усугубиться проблема с алкоголем. Зависимость будет портить ей жизнь», — рассказала Попова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Таролог отметила, что сейчас сказать точно, помогала ли Закирова ВСУ, нельзя.

«Но какие-то переводы были. Причем кому-то она выражала благодарность таким образом», — заключила собеседница издания.

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