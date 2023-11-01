«Она демократичнее»: пенсионер-герой из Щелкова не откажется от своей «Оки» из-за подаренной «Нивы»

Пенсионеру из Щелкова Михаилу Макарову, недавно остановившему грабителя во дворе дома, вручили новую машину. Андрей Булгаков, глава городского округа Щелково, лично передал мужчине ключи от «Нивы» с надписью «Герою ЩелкоVо» на капоте.

Напомним, как это было. 72-летний мужчина ремонтировал свою «Оку», когда увидел, как неизвестный отбирает у ребенка телефон. Макаров остановил преступника и передал его полиции, после чего был награжден грамотой в Госдуме РФ. Теперь же герою досталась еще одна награда.

Пенсионер поделился впечатлениями от «Нивы», отметив, что она заметно отличается от его предыдущего автомобиля.

«А говорят, наши машины делать не умеют! Цвет красивый, удобно все, работает тихо, мягкий ход, хорошо руля слушается, комфортность повышенная», — рассказал Макаров.

В то же время он признался, что от «Оки», с ремонтом которой ему тоже обещали помощь, отказываться не планирует.

«Ока» — народная машина, она демократичнее. Потребляет меньше бензина, но на ней можно и дрова возить, и в хозяйственных нуждах использовать», — отметил Михаил Викторович.

Глава Щелкова Андрей Булгаков, в свою очередь, поблагодарил героя за его поступок и пожелал ему легких дорог.

Ранее соседи рассказали о грабителе, которого обезвредил пенсионер в Щелкове.