«Она не бухала, в отличие других»: известную артистку госпитализировали с гипертонией

Известную советскую и российскую актрису Татьяну Васильеву сегодня госпитализировали с гипертонией, сообщают «Известия».

По словам источника издания, артистка почувствовала себя плохо дома в ночи: Васильевой не помогали таблетки, когда у нее закружилась голова. Тогда она попросила невестку вызвать неотложку. В больнице состояние Татьяны Григорьевны оценили как среднее. А при КТ мозга и общем осмотре не выявили каких-либо осложнений.

Некоторые издания сообщают, что, со слов самой Васильевой, она «уже дома» и «все в порядке».

«Желаю скорейшего выздоровления! Хорошая актриса, но возраст, увы, не щадит никого»; «Очень жаль! Прекрасная актриса! Замечательный человек. Выздоравливайте!»; «Ну, она, в отличие от многих других артистов ее поколения, не бухала, как тот же Ефремов, что сейчас сидит», — прокомментировали новость россияне.

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