Вика Цыганова рассказала, уберет ли из своего репертуара хит о ЧВК «Вагнер»
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Многие россияне изменили свое отношение к ЧВК «Вагнер» и ее основателю Евгению Пригожину после недавних событий, за развитием которых следила вся страна. По поводу сложившейся ситуации высказывались и многие отечественные артисты.
Нам удалось узнать, планирует ли известная российская певица Вика Цыганова исключить из своего репертуара нашумевший хит, посвященный «музыкантам».
Нам удалось узнать, планирует ли известная российская певица Вика Цыганова исключить из своего репертуара нашумевший хит, посвященный «музыкантам».
Муж артистки, российский продюсер Вадим Цыганов подчеркнул, что песня не имеет никакого отношения к политике и посвящена бойцам, а не их руководству, которое принимает решения.
«Мы всех поддерживаем, кто сейчас на передовой. Им вечная слава. И падшим, и живым героям — вечная слава. Вычеркивать какие-то песни из репертуара мы не будем, это нецелесообразно», — добавил собеседник.
Ранее Вика Цыганова назвала глупостью предложение сменить Путина на другого президента.