«Она не понимала, что творит»: биограф раскрыл страшный диагноз Елизаветы II перед смертью

Вокруг последних лет правления Елизаветы II разгорелся скандал из-за заявлений биографа о ее ментальном здоровье. Обсуждаются версии о потере контроля над семьей и влиянии принца Эндрю на монарха. Об этом пишет Газета.ру.

Заявления о потере дееспособности монарха

Королевский биограф Эндрю Лауни в интервью изданию Daily Mail выдвинул резонансную версию о состоянии Елизаветы II в конце ее жизни. По его мнению, королева страдала от старческого слабоумия, что фактически лишило ее возможности руководить страной. Лауни утверждает, что реальные рычаги управления государством в тот период уже находились в руках ее старшего сына. Исследователь полагает, что именно болезнь помешала монарху адекватно реагировать на скандальное поведение принца Эндрю. Биограф добавил, что окружение не осознавало степени тяжести ее состояния, в то время как младший сын якобы пользовался слабостью матери и запугивал ее для достижения своих целей.

Альтернативный взгляд и официальные встречи

Противоположную точку зрения высказал обозреватель Ричард Иден. Он категорически не согласен с выводами о безумии королевы, ссылаясь на личный опыт общения с ней незадолго до кончины. Иден подчеркнул, что Елизавета II сохраняла ясность ума и была способна поддерживать содержательные дискуссии с гостями. По его наблюдениям, никаких признаков когнитивных нарушений у королевы не проявлялось.

Скандал вокруг принца Эндрю и новые задержания

Дискуссия о здоровье королевы обострилась на фоне продолжающихся юридических проблем ее младшего сына. 19 февраля британские правоохранительные органы задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в рамках расследования его связей с Джеффри Эпштейном. Брата нынешнего короля подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в период работы торговым представителем. Специальная комиссия проверяет информацию о возможной передаче секретных документов. Несмотря на серьезность обвинений, после проведения допроса член королевской семьи был отпущен на свободу.