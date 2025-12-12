«Она таскала меня за волосы». Суд оштрафовал жительницу Оренбурга за драку с соседкой из-за детей

В Оренбурге бытовой конфликт между двумя соседками, услышавшими обвинения в адрес своих детей, перерос в рукопашную схватку.

Как следует из материалов судебного участка №7 мирового судьи Дзержинского района, в драке участвовали 30-летняя и 35-летняя местные жительницы, матери несовершеннолетних.

Поводом для острого противостояния стало общение детей. По версии одной из сторон, 11-летний сын 35-летней женщины во время совместной с девочкой игры демонстрировал ей видео сексуального характера. Обвинения прозвучали от матери девочки, 30-летней соседки, что и спровоцировало первый словесный перепал.

Женщины представили в суде диаметрально противоположные трактовки произошедшего. Мать мальчика настаивала, что была вынуждена обороняться, когда на нее первой набросилась разъяренная оппонентка. Ее визави, напротив, заявила, что агрессором выступила соседка: та сама пришла на ее территорию, осыпала оскорблениями, а в пылу ссоры применяла физическую силу — таскала за волосы и нанесла царапины.

Изучив предоставленные доказательства и показания, мировой судья признал 35-летнюю жительницу Оренбурга виновной в совершении правонарушения, подпадающего под статью 6.1.1 КоАП РФ (побои). В качестве меры ответственности ей назначен административный штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что в садике Приморского края на глазах у детей и сотрудниц подрались мамы.