Онемели руки? Это не норма: невролог объяснил, почему без лечения можно стать инвалидом

Многие люди считают онемение и боль в руках после работы обычным делом. Однако, по словам невролога Игоря Зязина, легкомысленное отношение к этим симптомам может привести к серьезным последствиям — вплоть до инвалидности. Это может быть туннельный синдром, при котором нерв сдавливается в анатомически узком канале, передает altapress.ru .

Специалист пояснил, что туннельный синдром имеет несколько разновидностей. Самые распространенные — сдавление серединного нерва на уровне запястья (карпальный канал) и сдавление локтевого нерва (кубитальный канал). С первой формой чаще сталкиваются люди ручного труда: доярки, автомеханики, а в последнее время — и киберспортсмены. Вторая форма развивается у тех, кто любит опираться на локти или сильно поджимает руки во сне.

В группе риска также находятся люди с сахарным диабетом, гипотиреозом, а также женщины после 40 лет с лишним весом. Первые признаки болезни — онемение, снижение чувствительности, мурашки и боль в определенной области. Со временем симптомы усиливаются: появляется слабость в кисти, снижается сила хвата. В запущенных случаях мышцы мелкой мускулатуры могут атрофироваться, что приводит к инвалидности.

Зязин подчеркнул, что, если работа связана с нагрузкой на руки, полностью избежать синдрома не получится — упражнения и гимнастика не помогут. Важно своевременное лечение. При первых признаках нужно обратиться к врачу. Сигналом к визиту должны стать регулярные повторяющиеся боли или онемение в одном месте. При этом, если симптомы появляются после сна и проходят в течение полутора-двух часов, это нормально и связано с неудобной позой.

Как отметил невролог, туннельный синдром лекарствами не лечится. Существует три метода: ортезирование, введение противовоспалительного гормона и хирургическое вмешательство.