«Они боялись чертей в подземке, поэтому им разрешали курить»: Собянин показал Путину раритетный вагон-легенду

Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным представил уникальный исторический экспонат – раритетный вагон метрополитена.

В ходе показа Собянин рассказал главе государства о необычных методах, которые использовались в ранние годы работы подземки, чтобы помочь горожанам преодолеть страх перед спуском под землю. Запись беседы была опубликована в Telegram-каналом «Вы слушали Маяк».

Как пояснил мэр, для адаптации первых пассажиров метро создавались специальные вагоны. Их интерьер напоминал не транспортное средство, а скорее роскошный кабинет с комфортабельными креслами. Для создания расслабляющей атмосферы в салонах были установлены патефоны, проигрывавшие успокаивающую музыку.

Особое внимание Собянин уделил еще одной детали.

«Курили в вагоне, — продолжил он. — Они (жители Москвы — прим. «Ленты.ру») боялись чертей в подземке, поэтому им разрешали курить».

На эту ремарку Владимир Путин отреагировал с пониманием: «Чтобы отгонять. Правильно. Отгонять надо. Мы отгоним всех».

«Вот если бы еще наливали», — с улыбкой добавил Сергей Собянин.

