«Они будут устраивать гонки, а мы будем без урожая»: в Белоруссии изобрели тракторный болид

На промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге инженеры из Белоруссии показали разработку Минского тракторного завода — болид, собранный из деталей сельхоз техники и способный разгоняться до 320 километров в час, сообщает ТАСС.

В массовое производство автомобиль пускать не планируют, да и сама модель не задумана, как действующий транспорт. По словам представителей МТЗ, это лишь попытка продемонстрировать, как можно собрать из деталей трактора гоночный болид.

«По полям, по полям красный трактор едет к нам. Ну все, теперь трактористы будут устраивать гонки, а мы будем без урожая. Ну или будут снимать по три урожая»; «Работает на картофельном самогоне»; «Смех один. Там даже колеса зафиксированы, и без рулевой. Мы в детстве из стульев и круглых подушек такой «болид» собирали», — посмеялись россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что в России снизят цену на трактора отечественного и белорусского производства.