«Они должны были вернуться через час». Что известно о пропавших детях в Самарской области?

В Самарской области объявлен в розыск четверо несовершеннолетних детей, пропавших после вечерней прогулки в посёлке Безенчук.

Как сообщает управление МВД России по региону, с 20:30 20 декабря местные полицейские разыскивают 10-летнего мальчика и трех девочек 2014, 2015 и 2020 годов рождения, не вернувшихся домой.

После обращения родителей в ночь на 21 декабря личный состав ОМВД по Безенчукскому району был поднят по тревоге. Ориентировки с приметами детей направлены в полицию, Росгвардию, волонтёрские и правоохранительные структуры.

Силами уголовного розыска опрашиваются свидетели и близкое окружение детей, патрульные наряды обследуют дворы, подвалы, чердаки и пустующие здания. Участковые и инспекторы ПДН ведут поиск на пересечённой местности и в местах возможного появления подростков.

Жителей Безенчука и соседних населенных пунктов просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавших по телефонам дежурной части или «102».

